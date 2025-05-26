Халед Акаше: Конференция по исламофобии в Баку — шаг к исцелению от религиозной нетерпимости

Халед Акаше: Конференция по исламофобии в Баку — шаг к исцелению от религиозной нетерпимости

Международная научная конференция "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку — шаг к исцелению обществ от религиозной нетерпимости.

Об этом Report заявил бывший секретарь комиссии по религиозным отношениям в Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикан Mонс. Халед Акаше.

“Хотелось поблагодарить Азербайджан, его президента и правительство, а также всех, кто внес свой вклад в организацию этого мероприятия. Оно привлекает внимание главным образом к проблемам, с которыми сталкиваются наши братья и сестры - мусульмане", - сказал он.

По его словам, участники конференции выступают с единым призывом: уважать каждого брата и сестру, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, культуры, языка, политических предпочтений. "Только так мы сможем жить в мире, единстве и гармонии. Это действительно возможно. Безусловно, данная конференция - шаг на правильном пути к исцелению", - отметил Халед Акаше.