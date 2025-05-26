Халед Акаше: Исламофобия подрывает основы мирного сосуществования, равенства и справедливости

Христианам по всему миру необходимо объединиться и встать плечом к плечу с мусульманами в борьбе против исламофобии.

Христианам по всему миру необходимо объединиться и встать плечом к плечу с мусульманами в борьбе против исламофобии.

Как сообщает Report, об этом бывший секретарь комиссии по религиозным отношениям в Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана Халед Акаше заявил на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По словам Акаше, исламофобия — это не просто дискриминация в отношении одной религиозной группы: "Феномен исламофобии касается не только мусульман, но и всего человечества в целом. Это угроза, которая подрывает основы мирного сосуществования, равенства и справедливости".

Он подчеркнул, что дискриминация затрагивает важнейшие сферы жизни, включая доступ к образованию и медицинским услугам.

"Мусульман к сожалению ограничивают в доступе к бесплатной медицине и образованию. Когда религия становится мишенью ненависти, страдает все общество", — добавил представитель Ватикана.

Акаше также призвал различать ислам как религию мира от радикальных движений, прикрывающихся религиозной риторикой:

"Если у меня спросят боюсь ли я мусульман, то мой ответ - однозначно "нет". Это самые миролюбивые, честные и отзывчивые люди.

Я боюсь радикалов — тех, кто убивает и не уважает других. Многие ошибочно приравнивают ислам к радикализму, но это заблуждение, питающее предрассудки и страх", — подчеркнул он.

Халед Акаше также обратился к религиозным лидерам всех конфессий с призывом к активному межконфессиональному диалогу и совместным действиям в борьбе с ненавистью и нетерпимостью.