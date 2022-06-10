Халафов: Зангезурский коридор создает новые возможности для стран ЦА

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана.

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана.

Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, сообщили Report в МИД.

Заместитель министра иностранных дел Халафов ознакомил таджикского коллегу с новыми реалиями в регионе после 44-дневной войны, восстановительными и строительными работами, проводимыми на освобожденных от армянской оккупации территориях, рассказал об усилиях нашей страны, направленных на то, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться в родные края и на обеспечение в регионе устойчивой стабильности и безопасности.

Халафов также отметил, что ведется работа по разблокировке транспортных коммуникаций, а Зангезурский коридор, ставший реальностью постконфликтного периода, создает новые возможности для стран Центральной Азии, включая Таджикистан.