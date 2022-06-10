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Халафов: Зангезурский коридор создает новые возможности для стран ЦА

Халафов: Зангезурский коридор создает новые возможности для стран ЦА Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана.
Внешняя политика
10 июня 2022 г. 13:04
Халафов: Зангезурский коридор создает новые возможности для стран ЦА

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана.

Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, сообщили Report в МИД.

Заместитель министра иностранных дел Халафов ознакомил таджикского коллегу с новыми реалиями в регионе после 44-дневной войны, восстановительными и строительными работами, проводимыми на освобожденных от армянской оккупации территориях, рассказал об усилиях нашей страны, направленных на то, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться в родные края и на обеспечение в регионе устойчивой стабильности и безопасности.

Халафов также отметил, что ведется работа по разблокировке транспортных коммуникаций, а Зангезурский коридор, ставший реальностью постконфликтного периода, создает новые возможности для стран Центральной Азии, включая Таджикистан.

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Версия на английском языке Khalaf Khalafov: Zangazur corridor creates new opportunities for Central Asian countries
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya ölkələri üçün yeni fürsətlər yaradır"

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