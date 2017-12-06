Халафов: Стороны работают над проектом соглашения по военной деятельности на Каспии

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Делимитация Каспия будет вестись в соответствии с нормами международного права и в соответствии с достигнутыми договоренностями".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя итоги 7-ого заседания глав МИД прикаспийских стран, состоявшегося 5 декабря в Москве.

"Стороны работают над проектом соглашения по военной деятельности на Каспии, которая основывается на учёте безопасности всех стран и предотвращении инцидентов", - заявил Халафов.

Он добавил, что при этом дно Каспийского моря будет делиться на национальные сектора, и в этом вопросе Азербайджан продолжит переговоры с Туркменистаном и Ираном.

Напомним, по итогам встречи главам МИД удалось фактически завершить подготовку текста Конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет.