Халаф Халафов: Все проживающие в Азербайджане имеют равные права

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет никаких ограничений для граждан. Все проживающие в стране имеют равные права".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на заседании Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ООН в Женеве во время обсуждений по Азербайджану.

По его словам, Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Комитетом, и тот факт, что Азербайджан представлен на мероприятии высокопоставленными представителями госорганов страны показывает заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве по этому вопросу.

Говоря о ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в Азербайджане, Х.Халафов отметил, что в стране созданы все условия и действуют места для вероисповедания мусульман, христиан, евреев, буддистов, кришнаитов, бихаев, а языки национальных меньшинств преподаются в школах в местах их компактного проживания.

Кроме того, замминистра напомнил, что 2016-й год был объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма. Он также рассказал о деятельности Фонда Гейдара Алиева и его мероприятиях по восстановлению объектов культурного и религиозного наследия как в Азербайджане, так и за рубежом.

В своем выступлении Х.Халафов также обратил внимание присутствующих на факт оккупации Арменией территорий Азербайджана и на совершенные ими на этих землях этнические чистки и разрушение исторических памятников. Он отметил, что из-за оккупации территорий Азербайджан не может в полной мере проводить там мониторинг ситуации в области соблюдения прав человека.