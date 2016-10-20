Халаф Халафов: В 2015 году 181 лицу без гражданства выдано гражданство Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Согласно данным Государственной миграционной службы Азербайджана за 2015 год 181 лицу без гражданства было выдано гражданство Азербайджана, 73 лицам было выдано разрешение на временное, 103 лицам - на постоянное проживание в стране.

Как сообщает Report, об этом на 118-й сессии Комитета по правам человека ООН в Женеве заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он также добавил, что согласно данным на 31 декабря 2015 года "47 человек, а считая с членами семьи 63 человека", получили статус беженца.

"В рамках государственной программы по улучшению условий жизни и занятости беженцев и вынужденных переселенцев, за последние 12 лет были построены 94 новых поселений. За тот же период на соцзащиту данной категории лиц было выделено более 5,3 млрд манатов. Уровень бедности среди беженцев и вынужденных переселенцев сократился с 75 до 12%", - заявил Х. Халафов.