Халаф Халафов совершил визит в Германию с целью двусторонних политических консультаций

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в продолжение двусторонних политических консультаций 6 февраля встретился с делегацией возглавляемой Андреасом Пешке, послом по особым поручениям МИДа Германии по Кавказу и Центральной Азии.

Как передает Report, на встрече представитель МИД ФРГ отметил, что рад тенденции улучшения связей и развития двусторонних отношений между двумя странами.

Халаф Халафов подчеркнул, что высокий уровень политического диалога придает особый вклад в развитие отношений между двумя странами. В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества и состоялся широкий обмен мнениями о перспективах. Обе стороны отметили важность реализации двусторонних визитов на высоком уровне.

На встрече был обсужден Армяно-Азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт и было подчеркнуто, что конфликт представляет угрозу для региональной безопасности и стабильности. Заместитель министра в связи с конфликтом отметил необходимость осуществления резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

В двусторонних политических консультациях принял участие чрезвычайный и полномочный посол АР в ФРГ Рамин Гасанов.