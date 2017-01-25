Халаф Халафов: Каспий является важной частью ряда проектов, направленных на обеспечение мировой энергетической безопасности

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Проделана большая работа в вопросе согласования позиций по проекту Конвенции об определении статуса Каспийского моря". Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на заседании Специальной рабочей группы по статусу Каспия в Баку.

Замминистра отметил, что саммиты на высшем уровне в Баку и Ашхабаде сблизили позиции сторон в ряде вопросов.

"Надеюсь, что на очередном саммите стороны добьются соглашения по правовому статусу Каспия", - заявил Х. Халафов.

По его словам, необходимы усилия для решения пакета вопросов касательно Каспийского моря с целью улучшения экономического сотрудничества и обеспечения региональной безопасности.

"Каспийское море является важной составной частью ряда международных и региональных проектов направленных на экономическое развитие, благосостояние народов стран Каспийского региона и обеспечение мировой энергетической безопасности", - заявил замминистра.

Замглавы МИД подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшем согласовании позиции в вопросе разделения центральной и южной части Каспийского моря. "В разделе дна Каспийского моря Азербайджан придает большое значение соглашениям, достигнутым между Азербайджаном, Россией и Казахстаном", - отметил Х.Халафов. Он указал на важность выработки всестороннего правового механизма для эффективного сотрудничества и взаимодействия стран. "Для этого необходимо скорейшее согласование вопросов выхода прикаспийских стран в другие моря и мировой океан, права на проход военных кораблей по территориальным водам других стран, прокладки кабелей и трубопроводов и защиты линий их выходов, а также вопрос раздела дна и поверхности", - добавил замминистра.