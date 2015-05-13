​Халаф Халафов: Решение карабахского конфликта возможно лишь в случае освобождения оккупированных территорий

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня замминистра иностранных дел Халаф Халафов встретился с директором 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексеем Павловским.

Как сообщили Report из министерства иностранных дел (МИД), встреча прошла в рамках политических консультаций между МИД Азербайджана и России.

На встрече Х.Халафов выразил удовлетворенность нынешним уровнем двусторонних политических связей и заявил о динамичном развитии сотрудничества в экономической, торговой, социальной и гуманитарной сферах.

В свою очередь, А.Павловский заявил о важной роли руководства Азербайджана и России в развитии нынешних связей между двумя странами. А.Павловский напомнил о недавнем визите в Россию президента Ильхама Алиева по случаю 70-летия Победы над фашизмом и заявил, что прошедшая в ходе визита встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является наглядным примером дружбы между двумя странами.

На встрече также заявили, что неразрешенность армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и агрессия Армении в отношении Азербайджана представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе. В частности, было отмечено, что решение карабахского конфликта возможно лишь в случае освобождения оккупированных территорий.

Здесь также провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.

На политических консультациях присутствовали посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.