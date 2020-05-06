​Халаф Халафов прокомментировал строительство моста через реку Араз

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов ответил на вопросы СМИ:

- Что вы можете сказать о соглашении по строительству гидроузла и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" над рекой Араз?

- Соглашение о продолжении строительства, эксплуатации, использовании энергетических и водных ресурсов гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" над рекой Араз было подписано 23 февраля 2016 года. Сторонами этого соглашения являются Азербайджан и Иран.

Это соглашение основывается на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности двух государств. В соглашении в соответствии с резолюциями ООН подчеркивается важность восстановления территориальной целостности Азербайджана.

- Что вы можете сказать о моментах, отмеченных в СМИ в связи с реализацией соглашения?

- В прессе строительство мостов должно рассматриваться в рамках реализации проектов "Худаферин" и "Гыз Галасы". Как отмечало посольство Ирана, часть креплений и мостов, попадающих на территорию Азербайджана, иранская сторона воспринимает в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это отражено в имеющим юридическую силу Соглашении, ратифицированном парламентами двух стран.