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Халаф Халафов проинформировал хорватских парламентариев о восстановительных работах на освобожденных территориях

Халаф Халафов проинформировал хорватских парламентариев о восстановительных работах на освобожденных территориях Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов 15 мая встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Парламента Республики Хорватия Даворко Видовичем, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в специальной се
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 22:53
Халаф Халафов проинформировал хорватских парламентариев о восстановительных работах на освобожденных территориях

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Парламента Республики Хорватия Даворко Видовичем, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в специальной сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече было подчеркнуто, что за долгие годы плодотворного сотрудничества между нашими странами, основанного на взаимном уважении и доверии, достигнут уровень стратегического партнерства, важную роль в этом процессе играют политический диалог, обмен официальными визитами, а также межпарламентское сотрудничество. Сообщается, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития отношений.

X.Халафов подробно рассказал о новых реалиях, возникших в регионе в постконфликтный период, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Д.Видович выразил удовлетворение от визита в дружественный Азербайджан и отметил, что Хорватия заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с нашей страной. Хорватский вице-спикер высоко оценил усилия Азербайджана в этом вопросе, подчеркнув важность обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov xorvatiyalı parlamentariləri azad olunmuş ərazilərdə bərpa işləri barədə məlumatlandırıb

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