Халаф Халафов: Проект Конвенции по Каспию определяет основные принципы сотрудничества

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Проект Конвенции о правовом статусе Каспия носит рамочный характер, определяет принцип сотрудничества прикаспийских стран, а также их юридические права. Эта конвенция соблюдает равное отношение ко всем странам, а также принципы сотрудничества между ними".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя итоги 7-ого заседания глав МИД прикаспийских стран, состоявшегося 5 декабря в Москве.

Напомним, по итогам встречи главам МИД удалось фактически завершить подготовку текста Конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет.

"В заявлении Лаврова отмечается, что переговоры успешно завершились и была согласована Конвенция. На следующем этапе эта Конвенция будет проходить внутригосударственные процедуры, включая технические, после чего на следующем саммите она может быть представлена к подписанию главами государств", - заявил Халафов.

Он отметил, что до вчерашней встречи всего было проведено 49 раундов переговоров по согласованию Конвенции о правовом статусе Каспия.

"Проект конвенции носит рамочный характер, определяет принципы сотрудничества, а также определяет их юридические права. В первую очередь надо отметить, что целью Азербайджанской делегации было соблюсти стратегические интересы, нефтяную стратегию, принципы добрососедства", - заявил замминистра.