Халаф Халафов примет участие в первом заседании формата "3+3" по Южному Кавказу

Азербайджан на первом заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которое пройдет завтра в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Азербайджан на первом заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которое пройдет завтра в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

10 декабря в Москве состоится первое заседание предложенной президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”. Во встрече примут участие заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.