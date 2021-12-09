О нас
Report Georgia
Аудио новости

Халаф Халафов примет участие в первом заседании формата "3+3" по Южному Кавказу

Халаф Халафов примет участие в первом заседании формата "3+3" по Южному Кавказу Азербайджан на первом заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которое пройдет завтра в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
Внешняя политика
9 декабря 2021 г. 11:04
Халаф Халафов примет участие в первом заседании формата 3+3 по Южному Кавказу

Азербайджан на первом заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которое пройдет завтра в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

10 декабря в Москве состоится первое заседание предложенной президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”. Во встрече примут участие заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Khalaf Khalafov to attend first 3+3 format meeting on South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı "3+3” platformasında Xələf Xələfov təmsil edəcək

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi