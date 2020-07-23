Халаф Халафов: После провальной политики Армения переключилась на мерзкие поступки

Политика Армении в переговорном процессе потерпела крах

"Нынешний режим в Армении потерпел крах на военном поприще, ему нечего предъявлять мирному процессу, поэтому свою агрессивную политику и атаки против Азербайджана и азербайджанцев перенес на центральные города, улицы отдельно взятых стран, в которых проживает большая армянская община".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Это наблюдается сейчас в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Варшаве, Брюсселе, Париже, Торонто, Стокгольме, столицах и крупных городах других стран. Суть состоит в том, что после того, как шаги, предпринятые правящим режимом Армении в сторону расширения агрессии против Азербайджана, потерпели крах, используемая ею в переговорном процессе политика провалилась, Армения переключилась на эти мерзкие и коварные поступки, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от решения этой проблемы", – сказал он.