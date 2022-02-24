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Халаф Халафов посетил Польшу

Халаф Халафов посетил Польшу 21-22 февраля 2022 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов для участия в круглом столе и консультациях по стратегическому диалогу, посвященных 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Польшей, посетил эту стран
Внешняя политика
24 февраля 2022 г. 15:36
Халаф Халафов посетил Польшу

21-22 февраля 2022 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов для участия в круглом столе и консультациях по стратегическому диалогу, посвященных 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Польшей, посетил эту страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита Халаф Халафов и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач приняли участие в круглом столе, организованном польским Центром востоковедения и Центром анализа международных отношений Азербайджана.

Затем в Министерстве иностранных дел Польши между делегациями, возглавляемыми Х.Халафов и Марчином Пшидачем, состоялись консультации по стратегическому диалогу между двумя странами.

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