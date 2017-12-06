Халаф Халафов: Переговоры по спорным месторождениям на Каспии пока не результативны

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В проекте Конвенции о правовом статусе Каспия отражен принцип полного секторального деления".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя итоги 7-ого заседания глав МИД прикаспийских стран, состоявшегося 5 декабря в Москве.

Напомним, по итогам встречи главам МИД удалось фактически завершить подготовку текста Конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет.

По словам замминистра, проект Конвенции "создаёт правовую рамку, в которой мы будем подписывать документы отдельно с Ираном, Туркменистаном".

"Переговоры по спорным месторождениям пока не результативны, поэтому мы пока не говорим об этом, и главный вопрос - вопрос делимитации с Ираном и Туркменистаном. В дальнейшем вопрос их эксплуатации будет решаться на основе международного права. По поводу водного пространства, в этой конвенции все чётко оговорено и будут 5-сторонние соглашения", - заявил Х.Халафов.

"Деление будет происходить между рядом стоящими и противостоящими странами, однако это вопрос для переговоров этих стран. Оно будет разделено на сектора - не будет общей зоны и вопрос строительства газопроводов и других объектов будет согласован сторонами по секторам, в которых они будут проходить", - добавил замминистра.