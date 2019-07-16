Халаф Халафов ответил на вопросы в связи с инцидентом, произошедшим на территории комплекса Кешикчидаг

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов дал интервью в связи с инцидентом, совершенным группой лиц против азербайджанских пограничников на территории пещерного комплекса Кешикчидаг. Report представляет интервью со ссылкой на Азертадж.

-Как известно, два дня назад группа лиц, нарушив государственную границу из Грузии в направлении Азербайджана на территории пещерного комплекса Кешикчидаг, напала на азербайджанских пограничников, оскорбила их нецензурными словами и, применив силу, отобрала у них оружие. Что вы можете сказать по этому поводу?

-Да, к сожалению, 14 июля произошло преступное деяние провокационного характера, совершенное группой лиц против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, пограничного наряда, стоявшего на страже государственной границы. Полагаю, что этот инцидент не связан с правительством Грузии, однако грузинские пограничники своим бездействием несут ответственность за пропуск этих провокаторов и преступных элементов на территорию Азербайджанской Республики. Безусловно, подобные провокации и инциденты наносят вред отношениям дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами. Лица, совершившие это преступление, должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с требованиями закона.

-До сегодняшнего дня в медиа звучали различные мнения в связи с пещерным комплексом Кешикчидаг. Просим вас высказаться об этом.

- Какие-либо культурно-религиозные и другие неправовые факты не могут служить основанием для делимитации государственной границы. Участок, охватывающий пещерный комплекс Кешикчидаг, по всем существующим правовым документам и фактическому состоянию использования относится к Азербайджану. Это также отражено в топографических дежурных картах, утвержденных Верховным Советом Грузинской ССР еще в 1963 году, и до распада СССР принималось обеими сторонами как административная граница. Поэтому с правовой точки зрения о каких-либо спорах или притязаниях, связанных с участком, не может быть и речи. В то же время этот участок, как и другие несогласованные участки, должен быть согласован в рамках делимитации, что должно быть закреплено в договоре о государственной границе, который будет подписан между двумя государствами.

-Проведение каких мер в рамках комиссий запланировано на следующем этапе?

-С чувством сожаления должен отметить, что в работе комиссий Грузии и Азербайджана происходили длительные перерывы. Причиной этого является частая смена партнеров. Азербайджанская сторона прилагала усилия для последовательного и продолжительного проведения заседаний. На очередном 12-м заседании по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией, состоявшемся 23-24 мая этого года в Баку, на уровне рабочих групп комиссий было достигнуто соглашение об осмотре на месте несогласованных участков линии государственной границы и проведении соответствующих измерительных работ, и нашей стороной предложено проведение этих работ во второй половине августа этого года. По итогам этой встречи очередное заседание комиссий планируется провести в Грузии.