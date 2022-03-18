Халаф Халафов провел ряд встреч в Германии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетил Германию. В рамках визита он провел встречи с уполномоченным МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Лютенбергом и заместителем советника федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Кристианом Аульбахом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях Азербайджана и Германии, сотрудничестве Азербайджана с ЕС, процессах, происходящих на международной арене и в регионе.
Стороны выразили надежду на продолжение интенсивного и искреннего политического диалога между Азербайджаном и Германией и при новом правительстве Германии. Также были обсуждены возможности развития экономических связей, активного участия Германии в восстановлении освобожденных территорий, углубления сотрудничества в энергетической сфере. Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и играет важную роль в его энергетической безопасности.