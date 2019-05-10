Халаф Халафов: Мы проведем встречу с грузинской стороной на следующей неделе

Мы проведем встречу с грузинской стороной на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Вопрос границы- это вопрос государственного уровня. Мы с 1996 года занимаемся этим вопросом с грузинской стороной. С этого периода идут интенсивные переговоры и 2/3 границы определены. Мы также планируем на следующей неделе провести переговоры с новоназначенным главой комиссии Грузии. На этой встрече мы определим время и место проведения очередного заседания"-, сказал он.

Х. Халафов также отметил, что сделанные противоречивые в последнее время заявления по поводу делимитации азербайджано-грузинской границы не в интересах обеих стран и народов.