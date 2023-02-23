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Халаф Халафов: Мы добиваемся признания Ходжалинского геноцида на международной арене

Халаф Халафов: Мы добиваемся признания Ходжалинского геноцида на международной арене Азербайджанское государство ведет работу по признанию Ходжалинской трагедии геноцидом на международной арене.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 17:04
Халаф Халафов: Мы добиваемся признания Ходжалинского геноцида на международной арене

Азербайджанское государство ведет работу по признанию Ходжалинской трагедии геноцидом на международной арене.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на награждении победителей конкурса эссе, посвященного 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Замминистра отметил, что виновные в Ходжалинском геноциде до сих пор не привлечены к ответственности: "Мы находимся накануне 31-й годовщины Ходжалинского геноцида - одного из крупнейших преступлений XX века. Преступление было совершено армянскими террористами вместе с 336-м мотострелковым полком бывшего СССР. Серж Саргсян в своих выступлениях признавал, что армяне совершили это преступление для осуществления политики этнической чистки против азербайджанского народа".

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Версия на английском языке Khalaf Khalafov: Azerbaijan working towards international recognition of Khojaly tragedy as genocide
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması üçün çalışırıq"

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