Халаф Халафов: Каспийское море является важной составляющей региональных проектов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан остается приверженным урегулированию вопроса правового статуса Каспия в духе уважения суверенных прав прикаспийских стран и взаимовыгодного партнерства". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на открытии 39-ого заседания специальной рабочей группы по вопросам Каспия в Баку.

Замминистра отметил, что прошедший в Баку третий саммит прикаспийских стран в 2010 году придал новый импульс переговорному процессу по решению основных вопросов правового статуса Каспия. Х. Халафов также добавил, что в свою очередь прошедший в прошлом году саммит глав прикаспийских стран в Астрахани способствовал дальнейшему сближению позиций сторон.

Он отметил важность взаимного доверия между странами: "Вновь отмечаю важность обеспечения стабильности на Каспии с учетом интересов всех сторон и не нанесения ущерба и опасности друг другу".