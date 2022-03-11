Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается

"Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается".

"Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Это большой процесс. Происходит гуманитарная катастрофа. Эвакуируются не только азербайджанцы, но и проживающие там лица других национальностей. В основном они направляются в Европу", - сказал замминистра.

По словам X.Халафова, используются все имеющиеся возможности для возвращения азербайджанцев на родину:

"Соответствующие структуры Министерства иностранных дел ведут совместную работу с посольствами. По возможности эти люди доставляются в Азербайджан".