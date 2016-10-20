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    Халаф Халафов: Армяне грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право

    Азербайджан придерживается решения конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не может в полной мере реализовывать обязательства в области прав человека из-за оккупации своих территорий со стороны Армении.

    Как сообщает Report, об этом на 118-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    Он напомнил, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, их права были нарушены: "Армяне грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право, совершили военные преступления".

    При этом, замминистра заявил, что Азербайджан придерживается решения конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности.

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