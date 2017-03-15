Халаф Халафов: Армения занимается торговлей наркотиками, оружием и людьми на оккупированных азербайджанских территориях

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Общественность беспокоят проблемы миграции и беженцев. Решение этого вопроса требует совместного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на заседании Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Баку.

Он отметил, что в некоторых случаях стабильность нарушается ради обеспечения чьих-то экономических и политических интересов: "Азербайджан является сторонником урегулирования конфликтов в рамках норм международного права. К сожалению, эти проблемы создают почву для терроризма и контрабанды".

По словам замминистра, в результате оккупации азербайджанских земель Арменией люди стали вынужденными переселенцами, что является нарушением прав человека: "Азербайджан всегда оказывал помощь беженцам и переселенцам и на международном уровне, и в пределах страны. Однако права этих людей будут восстановлены только после того, как они вернутся в свои дома".

Х. Халафов подчеркнул, что Армения занимается торговлей наркотиками, оружием и людьми на оккупированных азербайджанских территориях: "Азербайджан в связи с этим обратился в международные организации. В этом вопросе существуют двойные стандарты. Армения оккупировала азербайджанские территории, уничтожила исторические памятники, эксплуатирует наши природные ресурсы. Все это является нарушением норм международного права и Армения несет ответственность за это".

Замминистра напомнил, что в 1992 году армянами был совершен геноцид в Ходжалы: "Некоторые страны проявляют безразличие к этому вопросу. Многие государства мира признали эту трагедию. Это преступление против человечества. Армения игнорирует требования международного права. Размещает нелегальных мигрантов на этих землях. Армяне, проживающие за рубежом, не должны втягиваться в авантюру Армении. Азербайджан освободит свои земли в ближайшее время и восстановит мир в регионе".