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Хакан Фидан: Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора

Хакан Фидан: Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 12:01
Хакан Фидан: Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора

Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с главами МИД Азербайджана и Грузии.

Министр иностранных дел Турции рассказал о реалиях, вызванных победой в Карабахе: "Победа создала новые реалии. Теперь кажется возможным обеспечение прочного мира в регионе. Мы ждем поддержки открытия Зангезурского коридора от других региональных стран на взаимовыгодной основе. Джейхун Байрамов также проинформировал нас о последней встрече между Азербайджаном и Арменией".

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Версия на английском языке Hakan Fidan: 'We are expecting support for opening of Zangazur corridor'
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dəstək gözləyirik

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