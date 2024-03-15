Хакан Фидан: Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора

Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора.

Ждем поддержки открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с главами МИД Азербайджана и Грузии.

Министр иностранных дел Турции рассказал о реалиях, вызванных победой в Карабахе: "Победа создала новые реалии. Теперь кажется возможным обеспечение прочного мира в регионе. Мы ждем поддержки открытия Зангезурского коридора от других региональных стран на взаимовыгодной основе. Джейхун Байрамов также проинформировал нас о последней встрече между Азербайджаном и Арменией".