Хакан Фидан: Зангезурский коридор станет ключевым звеном маршрута от Европы до глубин Азии

Если Зангезурский коридор будет реализован, он превратится в важную часть непрерывного транспортного маршрута от Европы до глубин Азии.

Если Зангезурский коридор будет реализован, он превратится в важную часть непрерывного транспортного маршрута от Европы до глубин Азии.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.

По его словам, Зангезурский коридор станет ключевым звеном, соединяющим Турцию с тюркским миром через Кавказ и Каспийское море, а также обеспечит связь тюркских стран с Европой через Турцию и далее — с Азией.

"Это будет многофункциональный маршрут. Считаю, что достигнутая в Вашингтоне договорённость — очень важное и благоприятное событие, и надеюсь, что коридор будет реализован в ближайшем будущем", - отметил глава турецкой дипломатии.