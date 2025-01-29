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Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона 13:05
Внешняя политика
29 января 2025 г. 13:29
Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

Восстановление Сирии после ухода режима Асада создаст новые возможности для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

"Восстановление Сирии обеспечит региональную стабильность и безопасность, а также откроет новые возможности в сферах логистики, торговли и энергетики", - сказал министр.

Фидан отметил, что Турция способствует миру, процветанию и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Enerji böhranı Mərkəzi Asiya və Qafqazın geosiyasi önəmini artırıb

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