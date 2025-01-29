Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

13:05

Восстановление Сирии после ухода режима Асада создаст новые возможности для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

"Восстановление Сирии обеспечит региональную стабильность и безопасность, а также откроет новые возможности в сферах логистики, торговли и энергетики", - сказал министр.

Фидан отметил, что Турция способствует миру, процветанию и стабильности в регионе.