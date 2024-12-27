Хакан Фидан: Турция всегда солидарна с братским Азербайджаном

Между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом 27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор.

Между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом 27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор.



Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр Хакан Фидан еще раз выразил соболезнования от лица турецкого государства и народа в связи с трагическим крушением пассажирского самолета близ города Актау при выполнении рейса Баку-Грозный, почтил память погибших в результате крушения и пожелал выздоровления раненым. Было доведено до сведения, что Турция всегда солидарна с братским Азербайджаном, а также всегда готова оказать возможную поддержку.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за выраженные соболезнования и оказанную постоянную поддержку и солидарность, сообщил, что расследование причин авиакатастрофы находится под непосредственным контролем руководства страны и в этом направлении создана государственная комиссия, проинформировал о проделанной работе.



Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе вокруг Сирии. Обсуждалось намерение нашей страны оказать гуманитарную помощь Сирии.



В ходе телефонного разговора также были рассмотрены перспективы и планы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.



В рамках телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.