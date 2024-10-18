О нас

Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы "3+3"

Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы "3+3" Хакан Фидан: Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы "3+3"
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 12:31
Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы 3+3

Турция призвала Грузию присоединиться к работе платформы "3+3" для поиска совместных решений региональным вопросам, в том числе на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая со вступительной речью на открытии министерской встречи "3+3".

Фидан отметил, что консультативная платформа "3+3" предоставляет странам региона возможность оценки возможностей сотрудничества.

"Идея создания этого механизма сотрудничества возникла в течение нескольких недель после принятия трехстороннего заявления [между лидерами Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года]. Данная платформа призвана обеспечить поиск совместных решений региональным вопросам, в том числе Южного Кавказа. К сожалению, одна из стран региона не представлена здесь, однако платформа все еще называется "3х3". Хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нашего близкого соседа и друга Грузии всегда будет место на этой платформе, они всегда могут присоединиться", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə Gürcüstanı “3+3” platformasının işinə qoşulmağa çağırır
Версия на английском языке Türkiye calls on Georgia to join 3+3 platform

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi