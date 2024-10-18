Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы "3+3"

Хакан Фидан: Турция призывает Грузию присоединиться к работе платформы "3+3"

Турция призвала Грузию присоединиться к работе платформы "3+3" для поиска совместных решений региональным вопросам, в том числе на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая со вступительной речью на открытии министерской встречи "3+3".

Фидан отметил, что консультативная платформа "3+3" предоставляет странам региона возможность оценки возможностей сотрудничества.

"Идея создания этого механизма сотрудничества возникла в течение нескольких недель после принятия трехстороннего заявления [между лидерами Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года]. Данная платформа призвана обеспечить поиск совместных решений региональным вопросам, в том числе Южного Кавказа. К сожалению, одна из стран региона не представлена здесь, однако платформа все еще называется "3х3". Хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нашего близкого соседа и друга Грузии всегда будет место на этой платформе, они всегда могут присоединиться", - сказал он.