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Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 22:47
Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Мы, как турецкая сторона, заявили, что поддерживаем мирное соглашение между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ред.), и делаем все возможное для его реализации. Они (американская сторона - ред.) в этом вопросе также согласны с нашим мнением, мы думаем, что нормализация пойдет на пользу всему региону", - указал Х.Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “Türkiyə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişini dəstəkləyir”

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