Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Мы, как турецкая сторона, заявили, что поддерживаем мирное соглашение между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ред.), и делаем все возможное для его реализации. Они (американская сторона - ред.) в этом вопросе также согласны с нашим мнением, мы думаем, что нормализация пойдет на пользу всему региону", - указал Х.Фидан.