Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 23:54
    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу А-Haber.

    Он отметил, что Южный Кавказ уже близок к установлению устойчивого мира.

    Министр напомнил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    Хакан Фидан Южный Кавказ
    Hakan Fidan: ABŞ Cənubi Qafqazdakı proseslərə yaxından maraq göstərir

    Последние новости

    00:20

    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    В регионе
    00:02

    В Стамбуле пятеро рабочих спасены после обвала грунта - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:54

    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    23:38

    Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:22

    Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

    Футбол
    22:57
    Видео

    В Низаминском районе Баку в жилом доме произошел пожар

    Происшествия
    22:46
    Фото

    В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в саммите ЦА

    Внешняя политика
    22:44

    В Имишли в гравийном карьере погиб человек

    Происшествия
    22:29

    Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

    В регионе
    Лента новостей