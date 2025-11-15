Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу А-Haber.

Он отметил, что Южный Кавказ уже близок к установлению устойчивого мира.

Министр напомнил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.