Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе
Внешняя политика
- 15 ноября, 2025
- 23:54
США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу А-Haber.
Он отметил, что Южный Кавказ уже близок к установлению устойчивого мира.
Министр напомнил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Последние новости
00:20
Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее времяВ регионе
00:02
В Стамбуле пятеро рабочих спасены после обвала грунта - ОБНОВЛЕНОВ регионе
23:54
Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном КавказеВнешняя политика
23:38
Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:22
Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026Футбол
22:57
Видео
В Низаминском районе Баку в жилом доме произошел пожарПроисшествия
22:46
Фото
В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в саммите ЦАВнешняя политика
22:44
В Имишли в гравийном карьере погиб человекПроисшествия
22:29