Хакан Фидан: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере будет продолжаться

Сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере будет продолжаться.

Сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере будет продолжаться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что одной из основных целей является реализация в кратчайшие сроки проекта железной дороги Карс-Нахчыван.

Касаясь азербайджано-армянских отношений, министр отметил, что проинформирован о процессе делимитации границ, выразив заинтересованность в установлении мира на Южном Кавказе.