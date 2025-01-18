Хакан Фидан: Режим прекращения огня в Газе важен для Турции

Режим прекращения огня в Газе имеет большое значение для Турции, и Анкара надеется на его долгосрочный характер.

Режим прекращения огня в Газе имеет большое значение для Турции, и Анкара надеется на его долгосрочный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр подчеркнул, что Турция продолжит предпринимать необходимые шаги для обеспечения стабильности в регионе.

"Без процесса нормализации в регионе невозможна стабильность как для Израиля, так и для Палестины", - отметил он.