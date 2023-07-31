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Хакан Фидан: На Южном Кавказе сложились условия для установления политической стабильности

Хакан Фидан: На Южном Кавказе сложились условия для установления политической стабильности "Лачынская дорога – азербайджанская территория. Азербайджан может делать то, что посчитает правильным".
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 14:33
Хакан Фидан: На Южном Кавказе сложились условия для установления политической стабильности

"Лачынская дорога – азербайджанская территория. Азербайджан может делать то, что посчитает правильным".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

По его словам, созданы условия для пересечения этой территории в медицинских целях, а обвинения в отношении Азербайджана - беспочвенны.

"На Южном Кавказе сложились условия для установления политической стабильности, потому что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации", - заявил министр.

Хакан Фидан отметил, что переговоры по подписанию мирного договора между Баку и Ереваном ведутся на различных площадках: "Мы внимательно следим за этими контактами. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном очень важно".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması çox vacibdir"

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