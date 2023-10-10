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Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС

Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что настало время использовать все возможности для обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 17:09
Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что настало время использовать все возможности для обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом глава турецкой дипломатии заявил, выступая сегодня на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Фидан отметил, что рад в очередной раз находиться в историческом городе Шуша.

"Приветствуем наших азербайджанских собратьев, которые положили конец 30-летней оккупации и устранили историческую несправедливость", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: It is time to use all opportunities in South Caucasus for sustainable peace
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “Cənubi Qafqazda bütün imkanları dayanıqlı sülh üçün sərf etməyin vaxtıdır"

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