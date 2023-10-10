Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что настало время использовать все возможности для обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом глава турецкой дипломатии заявил, выступая сегодня на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
Фидан отметил, что рад в очередной раз находиться в историческом городе Шуша.
"Приветствуем наших азербайджанских собратьев, которые положили конец 30-летней оккупации и устранили историческую несправедливость", - сказал он.
Министр также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС.