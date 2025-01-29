Хакан Фидан: На фоне глобальных вызовов очевидно, что Средний коридор - самый надежный маршрут

Глобальные вызовы, с которыми мир столкнулся в последнее время, четко дали понять, что Средний коридор является самым надежным и экономически выгодным маршрутом.

Глобальные вызовы, с которыми мир столкнулся в последнее время, четко дали понять, что Средний коридор является самым надежным и экономически выгодным маршрутом.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

Министр подчеркнул, что мир сегодня переживает трудные времена, однако страны тюркского мира, основываясь на исторических связях, продолжают демонстрировать солидарность и единство.

"Наши страны прилагают усилия для достижения мира и благополучия не только в своем регионе, но и во всем мире. Организация тюркских государств продолжит совместные и решительные действия для достижения общих целей", - сказал он.

Фидан напомнил, что после пандемии коронавируса возникли значительные проблемы в мировой цепочке поставок и множество вооруженных конфликтов. "Все это повредило фундамент глобальной системы. Однако вызовы, с которыми мы столкнулись, четко дали понять, Средний коридор через Центральную Азию, Каспийское море и Турцию в Европу, является самым надежным и экономически выгодным маршрутом для Азии и Европы. Энергетический кризис, вызванный санкциями привел к энергетическому кризису, который усилил геополитическую значимость богатых энергоресурсами Центральной Азии и Кавказа", - подчеркнул он.