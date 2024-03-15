Глава МИД Турции: Можем превратить Южный Кавказ в центр мира, процветания и стабильности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности превратить Южный Кавказ в центр мира, процветания и стабильности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности превратить Южный Кавказ в центр мира, процветания и стабильности.

Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии в Баку.

Глава МИД Турции отметил, что после встречи в Тбилиси в мире произошел ряд негативных событий: "Однако в регионе произошли также позитивные изменения. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, Грузия получила статус кандидата в Евросоюз".

Х.Фидан также заявил о созданных победой в Карабахе новых реалиях в регионе: "На данный момент обеспечение прочного мира в регионе уже кажется возможным".

Турецкий министр высоко оценил проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в ноябре этого года и передал поздравления по этому поводу.