Хакан Фидан: Регион как никогда близок к миру и безопасности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что регион как никогда близок достижению мира и безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что регион как никогда близок достижению мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Отношения между нашими братскими странами углубляются день ото дня. Мы работаем над выполнением всех положений Шушинской декларации", - сказал он

Фидан добавил, что на сегодняшний день безопасность энергетических и коммуникационных маршрутов является одним из наиболее приоритетных вопросов в мире: "Считаем, что процесс транспортировки каспийской нефти по TANAP в Турцию и оттуда в Европу будет расширен".

Министр подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война создала новые возможности для региона.

"Стороны должны сделать все возможное для обеспечения мира и стабильности в регионе. К сожалению, армянская диаспора продолжает провокации против Азербайджана в Европе. Однако Армении следовало бы приложить усилия для нормализации отношений [с Азербайджаном] и подписания мирного соглашения. Регион как никогда близок достижению мира и безопасности, и мы продолжим сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении", - сказал Фидан.

По словам Фидана, Турция выступает за продолжение мирной повестки между Баку и Ереваном, нацеленной на подписание мирного соглашения. Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией также положительно повлияет на отношения Армении с Турцией, подытожил он.