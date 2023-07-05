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Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах

Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах "Сегодня азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 14:49
Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах

"Сегодня азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах".

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на международном мероприятии по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева в рамках проходящей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он подчеркнул неоспоримость роли общенационального лидера Гейдара Алиева в налаживании международных отношений Азербайджана с другими странами.

Глава МИД Турции отметил, что сформированные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым связи и сегодня продолжаются на высоком уровне: "Начавшиеся с того периода азербайджано-турецкие отношения сегодня под руководством президента Ильхама Алиева находятся на самом высоком уровне во всех сферах".

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Azerbaijani-Turkish relations reached highest level in all areas
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bütün sahələrdə ən yüksək səviyyəyə çatıb"

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