Хакан Фидан: Азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах

"Сегодня азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах".

"Сегодня азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня во всех сферах".

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на международном мероприятии по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева в рамках проходящей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он подчеркнул неоспоримость роли общенационального лидера Гейдара Алиева в налаживании международных отношений Азербайджана с другими странами.

Глава МИД Турции отметил, что сформированные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым связи и сегодня продолжаются на высоком уровне: "Начавшиеся с того периода азербайджано-турецкие отношения сегодня под руководством президента Ильхама Алиева находятся на самом высоком уровне во всех сферах".