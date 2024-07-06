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Хакан Фидан: Анкару не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

Хакан Фидан: Анкару не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 12:19
Хакан Фидан: Анкару не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании СМИД Организации тюркских государств в Шуше.

"Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют обеспокоенность Азербайджана. Тюркский мир должен продолжить оказывать полную поддержку Азербайджану для успешного завершения этого процесса", - заявил он.

Турецкий министр также призвал объединить усилия и предотвратить негативное влияние глобальной конкуренции за власть на наш регион: "Мы должны использовать все средства для общего благополучия. Ответственность и региональное сотрудничество должны стать двумя основными принципами нашей совместной работы".

Фидан коснулся необходимости урегулирования конфликта между РФ и Украиной и призвал создать международную мирную платформу с широким участием.

"Эта мирная платформа должна предотвратить углубление поляризации, иметь высокий уровень участия и представительства, отдавать приоритет дипломатии", - добавил Фидан.

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Версия на английском языке Fidan condemns some Western countries’ stance on Baku-Yerevan normalization
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin nizamlanması ilə bağlı bəzi Qərb ölkələrinin mövqeyi Ankaranı qane etmir

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