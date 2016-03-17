Хайнц Фишер: Товарооборот между Австрией и Азербайджаном вырос в 10 раз за последнее десятилетие

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Отношения между Австрией и Азербайджаном могут быть обозначены как хорошо установленные и стоящие на крепкой основе".

Как сообщает Report, об этом в интервью The Business Year заявил президент Австрии Хайнц Фишер.

Он отметил, что товарооборот между двумя странами увеличился в 10 раз за последние 10 лет: "В первой половине 2015 года Австрия была пятым торговым партнером Азербайджана. До этого, в 2012 году в Баку был открыт офис Австрийской федеральной экономической палаты. Многие австрийские компании заняты в Азербайджане в таких сферах как планирование, архитектура, строительство, фармацевтика. Также важной сферой является образование".

Президент заявил о готовности Австрии стать партнером Азербайджана в диверсификации экономики страны. В этом плане от отметил важность укрепления отношений в области туризма, транспорта, сельского хозяйства.