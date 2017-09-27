Хайди Смит: Я знаю насколько гостеприимен народ Азербайджана

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Я прибыла в Азербайджан некоторое время назад, но уже знаю, насколько гостеприимен народ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на официальном приеме заявила новый руководитель отдела по культурным связям посольства США в Азербайджане Хайди Смит (Heidi Smith).

Она отметила, что дружеское отношение азербайджанского народа ее сильно впечатлило. Х.Смит отметила, что посольство США поддерживает различные программы по культуре, образованию, программам обмена.

Кроме того, она напомнила, что недавно посольство США открыло американские центры в Гяндже и Хачмазе, а также сообщила, что в пятницу в Сальяне откроется еще один американский центр: "Надеюсь, что наш обмен в области культуры будет важен для того, чтобы сблизить народы двух стран".

Отметим, что Х.Смит заменит на посту руководителя отдела по культурным связям Энн Петерсон, которая продолжит свою карьеру в Вашингтоне.