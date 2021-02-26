О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем  жертв Ходжалы как страна-победитель

Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем  жертв Ходжалы как страна-победитель ‘Этот день - самый кровопролитный день в истории армяно-азербайджанского конфликта. В этот день 29 лет назад мирные люди стали жертвами армянских зверств”
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 10:15
Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем  жертв Ходжалы как страна-победитель

‘Этот день - самый кровопролитный день в истории армяно-азербайджанского конфликта. В этот день 29 лет назад мирные люди стали жертвами армянских зверств”. Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на конференции, посвященной 29ой годовщине трагедии в Ходжалы.

“ Но имена этих людей вошли в историю. Эти жертвы всегда поминаются нашим народом.

Важно , чтобы молодое поколение всегда помнило о них”,- заявил Х. Пашаев.

“В этом году мы впервые поминаем жертв Ходжалы как страна-победитель. Наша доблестная армия под командованием президента освободила наши земли от армянской оккупации. Наша победа радует их память”,- отметил ректор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hafiz Paşayev: “Bu il ilk dəfə Xocalı qurbanlarını qalib ölkə kimi anırıq”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi