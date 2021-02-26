Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем жертв Ходжалы как страна-победитель

‘Этот день - самый кровопролитный день в истории армяно-азербайджанского конфликта. В этот день 29 лет назад мирные люди стали жертвами армянских зверств”

‘Этот день - самый кровопролитный день в истории армяно-азербайджанского конфликта. В этот день 29 лет назад мирные люди стали жертвами армянских зверств”. Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на конференции, посвященной 29ой годовщине трагедии в Ходжалы.

“ Но имена этих людей вошли в историю. Эти жертвы всегда поминаются нашим народом.

Важно , чтобы молодое поколение всегда помнило о них”,- заявил Х. Пашаев.

“В этом году мы впервые поминаем жертв Ходжалы как страна-победитель. Наша доблестная армия под командованием президента освободила наши земли от армянской оккупации. Наша победа радует их память”,- отметил ректор.