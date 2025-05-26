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Хаджи Ибрагим Туфа: Определенные группы в мире продолжают распространять ложный нарратив об исламе

Хаджи Ибрагим Туфа: Определенные группы в мире продолжают распространять ложный нарратив об исламе Ислам - это религия единства, любви, уважения и равенства, а не терроризма, как это зачастую ошибочно воспринимается в некоторых западных обществах.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 11:31
Хаджи Ибрагим Туфа: Определенные группы в мире продолжают распространять ложный нарратив об исламе

Ислам - это религия единства, любви, уважения и равенства, а не терроризма, как это зачастую ошибочно воспринимается в некоторых западных обществах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Высшего совета по делам ислама Эфиопии шейх Хаджи Ибрагим Туфа, выступая в Баку на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

"К сожалению, некоторые государства и определенные группы в мире продолжают распространять ложный нарратив, представляя ислам как религию насилия, оружия и терроризма. Однако, как мы все знаем, это далеко от истины. Суть ислама — в проповедовании любви, стремлении к знаниям, равенстве и уважении к каждому человеку, независимо от его происхождения и взглядов. Мы учим терпимости, добру и мирному сосуществованию", - отметил он.

По его словам, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается эта одна из самых древних и распространенных религий, ислам продолжает объединять миллионы людей по всему миру, "неся с собой свет духовности, справедливости и гармонии".

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Версия на азербайджанском языке Hacı İbrahim Tufa: Bir sıra ölkələr və müəyyən qruplar İslam haqqında yalan narrativ yaymağa davam edir

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