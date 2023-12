Хаджа Лабиб: Бельгия решительно поддерживает усилия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Была рада пообщаться со своим азербайджанским коллегой. Бельгия решительно поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию [Азербайджана] с Арменией, это способствует стабильности в регионе.

Как передает Report , об этом написала в своем аккаунте X (ранее Twitter) министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На встрече также обсуждались отношения ЕС - Азербайджан и пути укрепления двустороннего сотрудничества.