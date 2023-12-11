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Хаджа Лабиб: Бельгия решительно поддерживает усилия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Хаджа Лабиб: Бельгия решительно поддерживает усилия по азербайджано-армянскому мирному процессу Я была рада пообщаться со своим азербайджанским коллегой. Бельгия решительно поддерживает усилия по миру и всестороннему урегулированию с Арменией [Азербайджаном и Арменией], это способствует стабильности в регионе.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 22:02
Хаджа Лабиб: Бельгия решительно поддерживает усилия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Была рада пообщаться со своим азербайджанским коллегой. Бельгия решительно поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию [Азербайджана] с Арменией, это способствует стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом написала в своем аккаунте X (ранее Twitter) министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На встрече также обсуждались отношения ЕС - Азербайджан и пути укрепления двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHadija Labib: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh və nizamlanma səylərini qətiyyətlə dəstəkləyir

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