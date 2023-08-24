О нас

Глава МИД Бельгии: Необходимо учитывать территориальную целостность Азербайджана

Глава МИД Бельгии: Необходимо учитывать территориальную целостность Азербайджана Азербайджан прилагает достаточно усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 17:59
Глава МИД Бельгии: Необходимо учитывать территориальную целостность Азербайджана

Азербайджан прилагает достаточно усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, в настоящее время есть историческая возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, а также для обеспечения устойчивого мира в регионе.

"Конечно же, территориальная целостность Азербайджана должна учитываться [в вопросе достижения мира]. Главы как Армении, так и Азербайджана заявили, что территориальная целостность и суверенитет двух стран должны учитываться. Мы со своей стороны можем только это поддерживать", - заявила глава МИД Бельгии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hadja Lahbib: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmalıdır”

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi