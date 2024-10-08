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Хачатурян: Армения надеется подписать мирное соглашение с Азербайджаном до COP29

Хачатурян: Армения надеется подписать мирное соглашение с Азербайджаном до COP29 Армения надеется подписать положения мирного соглашения с Азербайджаном в течение следующих четырех недель.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 12:04
Хачатурян: Армения надеется подписать мирное соглашение с Азербайджаном до COP29

Армения надеется подписать все положения мирного соглашения с Азербайджаном в течение следующих четырех недель.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству Reuters президент Армении Ваагн Хачатурян.

Ереван, по его словам, надеется, что подпишет с Баку все 16 статей мирного соглашения до конференции COP29 по изменению климата, которая пройдет в Азербайджане 11-22 ноября.

"Надеемся, что рано или поздно достигнем этого [подписания мирного соглашения с Азербайджаном]", - сказал он изданию.

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Версия на английском языке Khachaturyan: Armenia hopes to sign peace agreement with Azerbaijan before COP29
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti: COP29-a qədər Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa ümid edirik

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