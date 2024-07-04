HaberGlobal: ТРСК впервые примет участие в качестве наблюдателя на неофициальном саммите ОТГ в Шуше

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) будет представлена на неофициальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет 5-6 июля в городе Шуше.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) будет представлена на неофициальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет 5-6 июля в городе Шуше.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже Haber Global о саммите.

Внимание уделяется участию Северного Кипра по приглашению президента Ильхама Алиева, что станет первым случаем, когда ТРСК примет официальное участие в саммите в качестве наблюдателя: "Это важный шаг в направлении признания ТРСК мировым сообществом".

В сюжете отмечается, что президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поблагодарил за приглашение на саммит, выразив также признательность лидерам Азербайджана и Турции Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Особое значение придается словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанным во время приема делегации ТЮРКПА 6 июня этого года:

"Что касается того, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра стала полноправным членом, то мы, как Азербайджан, поддерживаем это. Это было бы естественно. Турецкая Республика Северного Кипра с исторической точки зрения является частью тюркского мира. Турки, живущие там, - наши братья"

В репортаже также подчеркивается, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги в направлении расширения связей с ТРСК.