HaberGlobal: Президент Азербайджана выдвинул законные требования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул законные требования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул законные требования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом в эфире турецкого телеканала HaberGlobal сказал турецкий журналист Гюнгёр Явузаслан.

Он напомнил слова президента, сказанные в интервью AzTV, что судно сбито не специально, однако после катастрофы были очевидные попытки замять случившееся.

"Дипломатическое давление Азербайджана привело к тому, что президент России Владимир Путин не раз звонил Ильхаму Алиеву. Согласно международным стандартам гражданской авиации, если существует риск, ни один пассажирский самолет не должен быть допущен в этом направлении", - отметил журналист.

Гюнгёр Явузаслан также подчеркнул, что отказ в разрешении на посадку терпящему бедствие самолету в ближайших аэропортах является одним из наиболее обсуждаемых вопросов в связи с этим инцидентом.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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