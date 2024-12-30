HaberGlobal: Азербайджан четко излагает свои условия по выяснению причин авиакатастрофы

Азербайджан четко излагает свои условия по выяснению причин авиакатастрофы.
Как сообщает Report, об этом в эфире Haber Global заявила председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана Айгюн Аттар.
По ее словам, государство и народ Азербайджана ожидают результатов расследования катастрофы.
Она добавила, что высокие дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном проявились при оказании помощи пострадавшим в авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".
А.Аттар сказала, что азербайджанская сторона может предпринять соответствующие шаги, если Россия не признает факт ударов по самолету в своем воздушном пространстве, а также не выполнит другие условия Азербайджана.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.
Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфугар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.
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