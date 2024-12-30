HaberGlobal: Азербайджан четко излагает свои условия по выяснению причин авиакатастрофы

Азербайджан четко излагает свои условия по выяснению причин авиакатастрофы.

Азербайджан четко излагает свои условия по выяснению причин авиакатастрофы.

Как сообщает Report, об этом в эфире Haber Global заявила председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана Айгюн Аттар.

По ее словам, государство и народ Азербайджана ожидают результатов расследования катастрофы.

Она добавила, что высокие дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном проявились при оказании помощи пострадавшим в авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

А.Аттар сказала, что азербайджанская сторона может предпринять соответствующие шаги, если Россия не признает факт ударов по самолету в своем воздушном пространстве, а также не выполнит другие условия Азербайджана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфугар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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